Music Biz, l’industria musicale spiegata facile: il bundle

Avete mai sentito parlare del bundle? Se non vi è mai capitato di imbattervi in questo termine o se è successo ma ancora vi state chidendo di cosa si tratti ve lo spieghiamo noi. Il bundle è una modalità di diffusione di prodotti discografici, alternativa ai canali tradizionali, che spesso gli artisti scelgono ma che può dare diversi problemi. Ve ne parliamo nella puntata di oggi di Music Biz:

La musica purtroppo non è solo gruppi e canzoni, è anche industria musicale. Spesso gli appassionati si scontrano con termini poco chiari, in lingua straniera, che hanno a che fare con i meccanismi che stanno dietro alla musica. Noi in questa rubrica cercheremo di spiegarli in modo diretto, semplice e comprensibile da tutti.

Buona visione!