Ticketing, Dice sbarca in Italia

A soli sette mesi dall'arrivo sul mercato americano, avvenuto lo scorso mese di marzo, Dice - la startup di vendita di biglietti per spettacoli di musica dal vivo - diventa operativa anche in Italia: il primo evento per il quale sarà possibile acquistare titoli d'ingresso attraverso la piattaforma mobile cofondata da Phil Hutcheon sarà quello di FKA Twigs programmato per il prossimo 29 novembre al Fabrique di Milano.

La società con base a Londra ha scelto proprio il capoluogo lombardo come punto di approdo del mercato tricolore: Dice, infatti, ha già stretto accordi con due club operanti sotto la Madonnina, Magazzini Generali e Arci Ohibò, oltre che con la società di live promoting capitolina Radar Concerti.

"Con le operazioni di biglietteria per FKA Twigs nemmeno un tagliando è finito sul mercato secondario", ha spiegato a Music Ally il dirigente della società Russ Tannen, in prospettiva di un ampliamento delle operazioni nelle Penisola.

Fondata nel 2014 a Londra, Dice gestisce la rivendita di biglietti già nelle principali città di Regno Unito e Irlanda come Manchester, Bristol, Cardiff, Brighton, Leeds, Newcastle, Birmingham, Glasgow e Dublino: il fondatore della startup Phil Hutcheon ha un passato da direttore dell'etichetta australiana Modular Recordings, realtà che il managere lasciò per fondare una label di sua proprietà, la Deadly People.