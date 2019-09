Tekashi 6ix9ine vuole tornare alla musica dopo il carcere

Nuova evoluzione della vicenda Tekashi 6ix9ine attualmente in tribunale a New York impegnato come testimone nel processo contro la gang Nine Trey Gangsta Bloods. Il rapper si aspetta di uscire ad inizio 2020, in cambio della sua testimonianza patteggiata che alleggerirà la condanna per le accuse di associazione a delinquere, possesso di armi da fuoco, traffico di droga e alla congiura per commettere un omicidio.

Solo qualche giorno fa il New York Times scriveva che il 23enne rapper sarebbe entrato in un programma di protezione testimoni, dopo avere ricevuto minacce (ed essere stato già oggetto di un sequesto da parte dei rivali ed ex compagni). Invece il ben informato sito TMZ scrive che con ogni probabilità il rapper rinuncerà alla possibilità di vivere in incognito e sotto protezione - per poter tornare alla musica. Nessun commento dall'avvocato Dawn Florio per il momento.