Eddie Vedder a sorpresa sul palco a Seattle con Glen Hansard

Eddie Vedder e Glen Hansard sono grandi amici, è noto: solo quest'estate hanno fatto un nuovo tour assieme (con tappe Italiane a Firenze e Barolo) e ogni sera condividevano il palco. L'altra sera a Seattle, però, la presenza del cantante dei Pearl Jam non era annunciata: era un concerto del solo Glen Hansard. Vedder ha raggiunto il collega per due brani: "Society", dalla colonna sonora di "Into the wild" e "Smile" dei Pearl Jam. Ecco il video dell'esibizione al Moore Theatre. Come nota Pearljamonline.it, è un luogo caro alla storia della band: lì venne girato il videoclip di "Even flow", uno dei singoli di Ten.

Hansard sarà presto in Italia: L'11 novembre si esibirà al Fabrique di Milano, il 12 sarà all'Auditorium Parco della Musica di Roma e il 13 al teatro Manzoni di Bologna.