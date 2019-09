La storia di "Please Please Me" dei Beatles

Nel febbraio 1963, in un solo giorno di lavoro in studio – 15 ore, per essere precisi – i Beatles registrano le tracce che insieme a Love Me Do e Please Please Me (i primi due singoli pubblicati) completano il loro primo album.

Nasce così Please Please Me, un disco di esordio che contiene una selezione di originali e di rivisitazioni prese dalla loro lunga carriera dal vivo sui palchi inglesi e tedeschi.

Delle 14 tracce, infatti, otto sono firmate dalla coppia Lennon/McCartney (I saw Her Stading There, Misery, Ask My Why, Please Please Me, Love Me Do, P.S. I Love You, Do You Want To Know a Secret, There’s a Place), mentre le rimanenti sono cover che vanno da Anna (Go to Him) di Arthur Alexander a Twist and Shout – portata al successo dagli Isley Brothers – passando per due hit delle Shirelles, Boys e Baby It’s You(quest’ultima scritta da Burt Bacharach).

