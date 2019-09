Kanye West rimanda la pubblicazione di "Jesus is king"

Lo scorso agosto Kim Kardashian aveva rivelato su Twitter l'uscita del nuovo album del marito Kanye West: data 27 settembre. Ora, a meno di 24 ore dall'uscita, pare essere tutto fermo. Secondo quanto riporta Billboard, il successore di “Ye” (giugno 2018) non arriverà più domani. Non è chiaro quando il musicista di Atlanta diffonderà le sue nuove canzoni - e sappiamo bene che non è nuovo a cambiamenti di programma dell'ultimo minuti. Secondo altre testate come Variety e il New York Times, Kanye sarebbe in Wyoming a termonare il progetto, e qua avrebbe incontrato rappresentanti della Def Jam per definire i dettagli.

Questa la tracklist di "Jesus is king" diffusa da Kim Kardashian.

01. Glade

02. Garden

03. Seleh

04. God Is

05. Baptized

06. Sierra Canyon

07. Hands On

08. Wake the Dead

09. Water

10. Through the Valley

11. Sunday

12. Sweet Jesus