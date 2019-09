FLASH - Cream, il batterista Ginger Baker ricoverato in gravi condizioni

Ginger Baker, batterista britannico noto ai più per essere stato nel 1966 co-fondatore dei Cream assieme a Eric Clapton e a Jack Bruce, è ricoverato in gravi condizioni in ospedale. A riferirlo sono i suoi familiari, tramite un conciso tweet: "Pregate per lui stanotte". Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni del musicista, 80 anni compiuti appena lo scorso 19 agosto.

The Baker family are sad to announce that Ginger is critically ill in hospital. Please keep him in your prayers tonight — Ginger Baker (@GingerBDrums) September 25, 2019

Nel 2016 per gravi problemi al cuore Ginger Baker era stato costretto ad annullare tutti i suoi impegni : "Questo vecchio batterista non farà più concerti, tutto cancellato. Fra tutte le cose che potevano accadere non avrei mai pensato al mio cuore", aveva scritto sul suo blog, con un pizzico di desolazione. Poi, pochi giorni dopo, si era mostrato più ottimista : "Il medico dice che mi farà tornare a suonare".

I tabloid britannici riportarono nel 2012 la notizia che Baker - attivo dal 1958, e dopo i Cream dietro ai piatti anche per i Blind Faith e tante altre formazioni, alcune di successo, altre meno - aveva perso gran parte di quanto possedeva dopo essere stato ingannato dal suo assistente personale: "La gente pensa che io sia ricchissimo per questa cosa dei Cream, ma la realtà è che ho un sacco di problemi finanziari. Pensavo di poter andare in pensione, ma i soldi sono finiti e quindi mi tocca lavorare", la confessione del musicista.

L'ultimo disco di Ginger Baker è "Why?", che nel 2014 ha segnato il suo ritorno sulle scene come solista a distanza di ben sedici anni dal precedente lavoro.