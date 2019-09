Jovanotti, la promessa ora che il tour è finito: 'Ci teniamo in contatto'

"Mi hanno fatto finire che ne avrei voluto ancora": così Jovanotti commenta sui social il concerto che lo scorso sabato sera, all'aeroporto di Linate, lo ha visto chiudere il "Jova Beach Party" con una giornata di festa culminata con il suo concerto nel prato tra la torre di controllo e la pista di decollo dello scalo meneghino. Tracciando una sorta di bilancio di quello che è stato il progetto che l'ha tenuto impegnato sui palchi costruiti sulle principali spiagge italiane per tutta l'estate, il cantautore lascia intendere che a breve - magari non a brevissimo - potrebbe arrivare qualcosa di nuovo:

"Per me #jovabeachparty2019 è stato qualcosa di favoloso, ce l’ho ancora tutto nelle gambe e nel cuore, e in questi giorni mi sta arrivando addosso un’onda di affetto e di belle cose da parte di moltissimi che hanno vissuto questa esperienza, un’onda bellissima e caldissima. Vabbè, tra un po’ andrò a farmi un giro per starmene un po’ zitto e riaccendere il frullatore che ho nella testa mettendoci dentro qualcosa di nuovo e di altro, ma ci teniamo in contatto ok?".