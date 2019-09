Florence and the Machine: l'emozionante ringraziamento della cantante ai fan, alla fine del tour

Salvo sorprese, il lungo tour dei Florence and the Machine legato all'ultimo album della band di "Dog days are over", "High as hope", è ufficialmente finito. La rossa cantante londinese e i suoi compagni di band hanno salutato per l'ultima volta il pubblico, almeno per questo giro di concerti, domenica sera, con un'esibizione sul palco dell'Herodion Theatre di Atene, in Grecia. La tournée era partita nell'agosto dello scorso anno a Montreal, in Canada: negli ultimi dodici mesi il gruppo ha collezionato quasi cento date, tra Stati Uniti, Europa (passando anche in Italia, per due date nei palasport di Bologna e Torino a marzo e poi per una nuova data, sul palco di Milano Rocks alla fine di agosto) e Oceania. Per ringraziare i tanti fan che anche per questo tour non hanno mancato di manifestare il loro sostegno alla band, la cantante ha pubblicato un paio di post su Instagram, scrivendogli qualche emozionante riga.

"Grazie a tutti quelli che sono venuti a trovarci: non solo avete dato il vostro cuore, messo via i vostri telefoni per urlare proclami d'amore a sconosciuti e fondamentalmente per prendere ordini da un fantasma inglese", ha scritto, riferendosi chiaramente alla sua carnagione molto chiara e agli abiti che indossa sul palco, solitamente trasparenti, "ma avete contribuito a raccogliere oltre 700 mila dollari per Medici Senza Frontiere". In un altro post, poi, Florence ha speso qualche parola sull'album che insieme alla sua band ha portato in tour: "È difficile spiegare a parole ciò che questo album ha significato per me. Quello che voi avete fatto per me. A volte le cose più tristi devono essere cantate".

Quest'anno, oltre ad essere impegnati con la promozione di "High as hope", i Florence and the Machine hanno anche celebrato con un'uscita speciale il decennale dell'album " Lungs ".