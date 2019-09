Concerti, John Butler: una data solista a Brescia

Nuovo live in Italia di John Butler, che dopo aver fatto tappa nella Penisola nel corso dell’estate a Milano e a Cesena con i suoi John Butler Trio torna in Italia, in solitaria, con un’unica data prevista il 30 aprile al Gran Teatro Morato di Brescia. Il concerto del cantautore australiano sarà aperto da Elana Stone, cantautrice e polistrumentista, anche lei originaria della Terra dei canguri.

John Butler, classe 1975, concentrerà la sua turnée nei teatri del Vecchio Continente. “Non vedevo l'ora arrivasse questo momento! Adoro esibirmi da solista e da quando qualche anno fa ho portato in giro per l'Australia ‘Tin Shed Tales’ da solo, ho voluto condividere questo show con il resto della mia famiglia in tutto il mondo”, ha commentato l’artista in previsione della serie di date che lo vedrà prendere temporaneamente le distanze dal resto dalla band. E ancora, anticipando qualcosa: “Europa, sei pronta? Non vedo l'ora di vedervi tutti lì. Ci saranno intimità, silenzi, venue meravigliose, storie e performance inaspettate di canzoni che già conoscete e canzoni che non suono quasi mai con la band. Non vedo l'ora!".

Il più recente lavoro di studio solista di John Charles Wiltshire-Butler, “Tin Shed Tales”, risale al 2012, mentre lo scorso anno con la formazione roots rock il cantautore ha dato alle stampe “Home”.