Bob Dylan, al tour si aggiunge una lunga residency a New York

Alla manciata di date negli Stati Uniti annunciate nelle scorse settimane Bob Dylan ha aggiunto, in coda al tour, una residency di dieci concerti al Beacon Theatre di New York, che vedranno il cantautore di Duluth esibirsi nel teatro della Grande Mela tra il mese di novembre e quello di dicembre. I concerti, come anche i precedenti nel resto del Paese a stelle e strisce, fanno parte del “Never Ending Tour” che dal 1988 la voce di “Mr. Tamburine Man” non ha mai smesso di portare sui palchi del mondo.

L’ultimo passaggio in Italia di Dylan è stato nella primavera del 2018, quando il leggendario cantautore ha fatto tappa con la sua band a Milano, Mantova, Roma, Firenze, Verona, Jesolo e Genova.

Tra poche settimane, il prossimo 1° novembre, arriverà sul mercato l’ultimo capitolo della serie Bootleg dell’artista, “Bob Dylan (featuring Johnny Cash) - Travelin' Thru, 1967 - 1969: The Bootleg Series Vol. 15”: trovate qui tutti i dettagli.