Lenny Kravitz e la sorpresa al piccolo fan

La voce di “American Woman” ha fatto una bella sorpresa al piccolo batterista Justin Wilson II, ospite al talk show a stelle e strisce di Ellen DeGeneres. Mentre il bambino, cinque anni, era intento a esibirsi su "Are You Gonna Go My Way", l’autore, insieme a Craig Ross, del pezzo in persona si è presentato davanti agli occhi di Justin, che non ha potuto contenere l’entusiasmo: “Lenny, che bello vederti!”, ha esclamato il bambino prima che Lenny Kravitz lo prendesse tra le braccia. Fan dell’artista R&B, l’ultima volta che il bambino era passato dall’Ellen Show aveva scelto un altro pezzo di Kravitz da mettere in scena con la batteria, “Fly Away”. Ecco il video dell’incontro tra Justin e Lenny Kravitz:

Il rocker statunitense ha dato alle stampe lo scorso anno il suo ultimo capitolo discografico, “Raise Vibration”, a circa quattro anni di distanza dal precedente album d’inediti, “Strut”: il tour a supporto di “Raise Vibration” ha trovato spazio anche in Italia, dove Kravitz si è esibito, lo scorso mese di maggio, al Forum di Assaggo e all’Unipol Arena di Bologna.