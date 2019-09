Tindersticks, a novembre il nuovo album ‘No Treasure But Hope’

I Tindersticks sono tornati sulle scene con l’ideale seguito di “The Waiting Room” (2016): il nuovo album di Stuart Staples e soci, intitolato “No Treasure But Hope”, uscirà il prossimo 15 novembre. La band di Nottingham ha già reso disponibile all’ascolto una prima anticipazione del disco, il dodicesimo per i Tindersticks, il singolo “The Amputees”, che potete ascoltare qui:

“No Treasure But Hope” è stato presentato dalla band come un ritorno, a tre anni di distanza da “The Waiting Room”, a un progetto più profondo. “Abbiamo sentito il bisogno di fare qualcosa ricco di significato”, ha spiegato Staples. A partire poi dalla fine di novembre, subito dopo l’uscita del disco, la band britannica s’imbarcherà in un tour sui palchi del Regno Unito e del Vecchio Continente, che terrà impegnati i Tindersticks fino al mese di maggio: non sono previste, a oggi, tappe in Italia della turnée.