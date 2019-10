Il 6 ottobre del 1969 arriva nei negozi di dischi degli Stati Uniti il singolo dei Beatles "Come Together /Something", uno dei loro leggendari 45 giri con doppia facciata A. Dopo quasi due mesi (il 29 novembre) il singolo arriverà in vetta alla Billboard Hot 100. In Gran Bretagna il 45 giri sarà pubblicato il 31 ottobre, ma si dovrà accontentare della quarta posizione in classifica.

Era la prima volta che i Beatles pubblicavano un singolo contenente brani già editi su LP: entrambe le canzoni compaiono infatti nell'album "Abbey Road" uscito il 26 settembre in UK e il 1 Ottobre negli USA.

Maurilio Giordana (titolare del blog “MyWay”)

Dopo l'originale, 15 cover da ricordare.