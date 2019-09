Beatles, Ringo Starr suona 'Yellow Submarine' con i Roots e Jimmy Fallon. Video

In attesa che il suo nuovo album di inediti in studio, "What’s My Name", venga distribuito ai negozi a partire dal prossimo 25 ottobre, il già batterista dei Beatles Ringo Starr è stato ospite dello show televisivo di Jimmy Fallon: in compagnia dello stesso presentatore e dei Roots, ingaggiati come resident band del programma, l'ex compagno di gruppo di Paul McCartney e John Lennon ha eseguito - accompagnandosi solo con strumento giocattolo, come da tradizione nella sezione dedicata del popolare show - il classico dei Fab Four "Yellow Submarine", brano originariamente inserito nell'album del 1970 "Revolver".

Nel prossimo album di Starr sarà presente anche una cover di John Lennon, "Grow Old With Me", registrata in duetto insieme al vecchio compagno di band Paul McCartney: il brano su pubblicato in origine su "Milk and Honey", sesto e ultimo album pubblicato dall'ex Beatle con Yoko Ono uscito postumo nel 1984, quattro anni dopo la scomparsa dell'artista, assassinato a New York da Mark David Chapman.