Vittorio Grigolo accusato di molestie

Il tenore ed ex coach del talent show Amici Vittori Grigolo è stato sospeso dalla Royal Opera House durante un tour che l'artista stava tenendo in Giappone: secondo la ricostruzione pubblicata dal Messaggero, il cantante - chiamato dalla compagnia per un ruolo nel "Faust" portato sui palchi del Sol Levante - sarebbe stato allontanato dai vertici dell'istituzione lirica britannica in seguito alle denunce di una collega, una cantante anche lei presente nel cast dell'opera, che l'ha accusato di ripetute molestie sessuali ai suoi danni. Il teatro britannico si è limitato ad ammettere l'apertura di un'indagine sull'accaduto, senza aggiungere ulteriori dettagli. Il diretto interessato, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla vicenda.

Lo scorso 24 giugno Grigolo fu protagonista insieme a Brian May di una speciale esecuzione del classico dei Queen "We Are the Champion" in occasione di una serata allo Starmus Festival di Zurigo per la presentazione del libro del già sodale di Freddie Mercury "Mission Moon 3-D": sul palco, durante il set, gli artisti furono accompagnati dalla 21st Century Symphony Orchestra di Lucerna.