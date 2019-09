Nick Cave, omaggio dal vivo a Daniel Johnston con 'Devil Town'. Video

E' partita lo scorso venerdì, 20 settembre, da Washington, la branca americana del Conversations Tour di Nick Cave, serie di eventi durante i quali il leader dei Bad Seeds, da solo, si intrattiene con il pubblico alternato esibizioni soliste al pianoforte a botta e risposta con la platea: del corso del suo primo incontro con il pubblico statunitense la voce di "Tupelo" ha voluto rendere omaggio a Daniel Johnston - il tribolato eroe del lo-fi scomparso lo scorso 11 settembre all'età di 58 anni - eseguendo una versione a cappella di "Devil Town", traccia d'apertura di "1990".

Il tributo all'artista di "Hi, How Are You" è stato ripetuto da Cave anche in occasione della tappa newyorchese del suo tour. Johnston è scomparso a causa di un infarto: a poche ore dalla scomparsa l'artista è stato ricordato da alcune delle personalità più in vista sulla scena indie americana come Beck, Zola Jesus, Bob Nastanovich dei Pavement e Mountain Goats.

Nick Cave pubblicherà il prossimo 4 ottobre un nuovo album di inediti in studio coi Bad Seeds, "Ghosteen": il disco, che raggiungerà il mercato sotto forma di doppio album, è stato registrato nel 2018 e inizio 2019 ai Woodshed Studios a Malibu, al Nightbird Studio di Los Angeles, al Retreat Studio di Brighton e ai Candybomber Studios di Berlino, ed è stato mixato dallo stesso Nick Cave con la collaborazione di Warren Ellis, Lance Powell e Andrew Dominik presso il Conway Studio di Los Angeles.