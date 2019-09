Queen, Adam Lambert: 'Vorrei che Freddie Mercury fosse vivo, perché...'

A poche ore dall'annuncio del prossimo tour europeo della band di "We Will Rock You" (che debutterà proprio in Italia, a Bologna, il prossimo 24 maggio), l'attuale frontman dei Queen Adam Lambert, nel corso di un'intervista alla stazione radio digitale Sirius XM, ha fatto il punto sul suo ruolo in una delle formazioni più amate sul panorama internazionale, e - nello specifico - sulla responsabilità di raccogliere l'eredità di uno dei frontman più fenomenali che abbiano mai calcato i palchi.

"Continuo a sentire dei fan dei Queen di vecchia data, soprattutto genitori, che mi dicono: 'I miei figli vi amano, adesso'", ha spiegato il già vincitore dell'edizione americana del talent show X Factor, riferendosi al film "Bohemian Rhapsody": "Credo sia fantastico, e sono molto orgoglioso del gruppo, oltre che contento per la nuova vampata di popolarità che l'ha investito".

"Loro se la meritano tutta", ha proseguito Lambert, "Le loro canzoni sono senza tempo, e loro sono eccezionali. E' incredibile vedere come Mercury sia stato assurto allo status di icona, e che questo status si stia via via consolidando: una delle cose che amo nell'andare in tour coi Queen è quella di portare la torcia di quello che per me è un idolo".

"Io non l'ho mai conosciuto", ha precisato il cantante, "Ma sia Brian che Roger dicono che tra noi ci sono somiglianze. 'Vi sareste trovati bene insieme', mi hanno assicurato, e per me questo vuol dire molto", ha concluso Lambert: "Vorrei tanto averlo conosciuto. E vorrei che fosse ancora vivo, in modo da non aver dovuto prendere il suo posto. Lui era incredibile".