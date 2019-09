Aretha Franklin, in arrivo un inedito natalizio

Una versione inedita del canto natalizio "O Tannebaum" registrata in studio da Aretha Franklin sarà inclusa in un nuovo album dal vivo della scomparsa regina del soul: la canzone farà infatti parte della tracklist di "Big Band Holidays II", testimonianza del concerto tenuto dall'artista nel 2015 al Lincoln Center di Washington insieme alla Lincoln Center Orchestra e al grande jazzista Wynton Marsalis. La rilettura del classico, interpretato con il solo accompagnamento del pianoforte, ha visto la Franklin cantare in inglese e tedesco.

"O Tannenbaum" - tradotta in italiano come "L'albero di Natale" - è basata su una melodia tradizionale tedesca, trascritta per la prima volta alla fine del diciottesimo secolo: il testo del canto natalizio tedesco fu scritto nel 1819 dall'organista Joachim August Zarnack e completato, cinque anni dopo, da Ernst Gebhardt Anschütz. Del brano esistono versioni, oltre che in tedesco, anche in inglese, italiano, francese, portoghese e russo.

"Big Band Holidays II" sarà disponibile in versione digitale a partire dal 25 ottobre, e in versione fisica dall'8 novembre.