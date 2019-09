Lewis Capaldi, biglietti gratis ai match del suo profilo Tinder

Non è così chiaro quanto ci sia di vero e quanto derivi invece dall’ironia che chi segue Lewis Capaldi ha imparato a conoscere, ma stando a quanto riferito dalla britannica NME e dai tabloid UK la voce di “Someone You Loved” sarebbe pronta a offrire viaggi gratis per New York – o biglietti gratis per i live britannici – in occasione del tour che il cantautore porterà sui palchi internazionali dalla fine di settembre a due persone che risulteranno compatibili con il profilo Tinder di Capaldi. In pratica, il ventiduenne cantautore sembra dire che di tutti i match che emergeranno sulla nota app di dating alcuni avranno l’opportunità di incontrare Lewis direttamente al Brooklyn Steel della Grande Mela o alle tappe oltremanica della turnée.

“Sono molto contento di aver essere entrato in contatto con il team di Tinder per dare a due persone fortunate la possibilità di volare a New York per incontrare la vostra grande amorevole e di bell’aspetto celebrità preferita”, ha dichiarato l’artista in proposito, scherzando: “Devo ancora trovare l’amore e Tinder Gold [la formula premium, a pagamento, di Tinder] è l’unica ancora di salvezza che mi rimane prima che io mi rassegni a vivere per sempre a casa con mia madre”.

Il tour di Capaldi a supporto del suo “Divinely Uninspired To a Hellish Extent”, promosso anche con locandine affisse ai muri che riproducono proprio il profilo Tinder dell’artista, prenderà il via a San Diego il prossimo 27 settembre. In Italia il cantautore farà tappa al Fabrique di Milano il 30 ottobre.