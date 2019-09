Robert Fripp contro gli eredi di Bowie

Il frontman e chitarrista dei King Crimson ha fatto sapere attraverso i suoi social ufficiali di essere coinvolto in una “disputa” con gli eredi di David Bowie. La ragione del diverbio, spiega Robert Fripp, sta nel rifiuto, da parte dei Bowie, di riconoscere il suo contributo come “featured performer” – e quindi le royalty relative – negli album del compianto cantautore britannico “Heroes” del 1977 e “Scary Monsters (and Super Creeps)” del 1980. La cosiddetta disputa vede schierata sul fronte del no, stando sempre al post di Fripp, anche la PPL (Phonographic Performance Limited), l’equivalente oltremanica della nostra SIAE, che sarebbe dunque restia a concedere al musicista uno status che va oltre quello del mero esecutore.

Il coinvolgimento di Robert Fripp, autore dell’iconica chitarra di uno dei brani più celebri di Bowie, “Heroes”, alla lavorazione dei due dischi è stato messo a segno da Brian Eno, che nel luglio del 1977 ha invitato il leader dei King Crimson a raggiungere la voce di “Starman” e la sua squadra a Berlino: “Beh, non suono da tre anni, ma se siete pronti a correre il rischio lo sarò anch’io”, ha raccontato Fripp in seguito, rammentando la sua risposta, a proposito della nascita del sodalizio artistico nato nella capitale tedesca.

Fripp ha recentemente ricordato quella che è stata, invece, una mancata collaborazione con il camaleontico artista londinese, che nel 2002 ha invitato il chitarrista a partecipare al Meltdown Festival della capitale britannica da lui curato. “Non credo che avrei potuto esibirmi decentemente”, ha detto Fripp motivando il suo rifiuto a prendere parte alla rassegna. Scherzando: “Mia moglie non me lo ha mai perdonato”.