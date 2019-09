Pete Townshend: 'Gli Who? Più vicini al prog che ai Led Zeppelin'

In attesa che il nuovo, eponimo album del gruppo di "Behind Blue Eyes" venga spedito sui mercati nel corso del prossimo novembre, il chitarrista degli Who Pete Townshend si è abbandonato a una riflessione sulla percezione riservata dai fan alla sua band nel corso di un'intervista rilasciata al Dallas News.

"[C'è chi crede] che, in qualche, siamo un band di rock duro", ha spiegato il veterano artista britannico: "Possiamo esserlo, ma siamo più vicini al prog rock che ai Led Zeppelin. C'è una parte di me alla quale non frega un cazzo di quello che pensa di noi la gente. E questa cosa potrebbe essere quella che ci fa sembrare una rock band della vecchia scuola: facciamo del nostro meglio, ma se facciamo una cazzata, pazienza".

Lo scorso 13 settembre è stato pubblicato il primo estratto dal prossimo album degli Who, "Ball and Chain": il brano è stato prodotto dallo stesso Townshend con la collaborazione di D. Sardy (in passato già collaboratore di, tra gli altri, Noel Gallagher, Oasis, LCD Soundsystem e Gorillaz) con la produzione vocale di Dave Eringa (Manic Street Preachers, Roger Daltrey, Wilko Johnson).

"Questo album contiene quasi tutte nuove canzoni scritte l'anno scorso, con solo due eccezioni", ha spiegato Townshend a proposito del disco: "Non c'è un tema, nessun concetto, nessuna storia, solo una serie di canzoni che io (e mio fratello Simon) abbiamo scritto per fornire a Roger Daltrey ispirazione, sfida e possibilità per la sua voce. Roger e io siamo ormai degli uomini anziani, quindi ho cercato di stare lontano dal romanticismo, ma anche dalla nostalgia, per quanto ho potuto. Non volevo far sentire nessuno a disagio. I ricordi sono ok e alcune canzoni fanno riferimento allo stato esplosivo delle cose al giorno d'oggi".