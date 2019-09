Thom Yorke: 'Sui cambiamenti climatici sono un ipocrita'

La sensibilità di Thom Yorke nei confronti dei temi relativi alla sostenibilità e all'ecologia sono noti da molto tempo prima che il movimento nato su impulso di Greta Thunberg riportasse le tematiche ambientali sulle prime pagine dei giornali e all'ordine del giorno dell'assemblea delle Nazioni Unite: il frontman dei Radiohead - band che nel 2008 commissionò uno studio per rendere i propri tour il meno inquinanti possibile - ha tuttavia ammesso di avere un atteggiamento iprocrita rispetto a tematiche come quella del surriscaldamento globale.

"Il fatto è che sono sempre stato combattuto per il fatto di aver sempre supportato la lotta contro i cambiamenti climatici, ma allo stesso tempo di essere uno che gira il mondo in aereo per lavoro. Quindi sono un ipocrita", ha spiegato l'artista di Oxford nel corso dell'ultima puntata dello show radiofonico Desert Island Discs che l'ha visto protagonista: "Sono totalmente d'accordo sull'essere un ipocrita, ma cosa posso farci? La verità è che facciamo tutti parte di un sistema, ed è il sistema che va cambiato. Puoi fare qualsiasi cosa, ma le cose che contano succedono in parlamento e alle Nazioni Uniti, e devono succedere adesso, perché siamo già in ritardo".