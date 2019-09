Hit Week 2019, Carmen Consoli e Gio Evan a Miami a novembre

Saranno Carmen Consoli e Gio Evan i protagonisti dell'edizione 2019 di Hit Week, la manifestazione che promuove la musica italiana all'estero per mezzo di concerti internazionali che hanno per protagonisti alcuni dei nomi più in vista sulla scena musicale tricolore: la cantautrice siciliana - che per l'occasione porterà sul palco americano il suo recente show "Eco di sirene" - e lo scrittore e cantautore pugliese saranno di scena a Miami, in Florida, i prossimi 15 e 16 novembre.

Dopo un primo incontro pubblico, il 15, alla Florida International University, al quale seguirà - lo stesso giorno - lo showcase ufficiale di Hit Week 2019 al Casa Tua di Miami Beach, il 16 i due artisti si esibiranno al North Beach Bandshell, sempre a Miami: l'ingresso agli show sarà gratuito.