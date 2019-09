I Clash in tribunale per una racchetta da tennis

La Dorisimo Limited, società che amministra il patrimonio dei Clash, ha intentato causa alla Wilson, azienda americana produttrice di articoli sportivi, a causa di una racchetta da tennis spedita sui mercati dalla multinazionale con sede a Chicago battezzata proprio con il nome della band di "Rock the Casbah".

La Wilson è già titolare di una licenza che le permette di utilizzare sul mercato statunitense la parola "clash" (che, in italiano, può essere tradotta con "scontro" o "conflitto"), ma - secondo gli avvocati della Dorisimo - il termine potrebbe trarre in inganno i consumatori, confondendosi con il merchandise del gruppo disponibile negli store online e non. Al momento la Wilson non ha commentato ufficiale l'indiscrezione - riferita, tra gli altri, da CMU: stando a quanto trapelato al momento da Dorisimo avrebbe richiesto l'immediata cessazione dell'utilizzo del termine da parte della Wilson, oltre che ai proventi maturati fino a oggi grazie alle racchette vendute con la parola "Clash" e una somma - non specificata - a titolo di indennizzo.

La Dorisimo non è pregiudizionalmente contraria alla cessione in licenza del marchio del gruppo, che viene comunque ricordato come uno dei più militanti e meno commercialmente docili nelle storia del rock: nel 2010 il nome della band venne concesso alla Converse per la realizzazione di una linea di scarpe.