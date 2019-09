B.B. King: venduta all'asta una sua 'Lucille' per 280.000 dollari

Una chitarra regalata dalla Gibson a B.B. King per il suo ottantesimo compleanno è stata venduta per 280.000 dollari a un'asta di oggetti appartenuti al leggendario bluesman scomparso il 14 maggio 2015 all’età di 89 anni.

Le casa d’aste Julien afferma che King ha spesso usato la Gibson ES-345 nera, una delle molte chitarre che chiamava ‘Lucille’. Un portavoce della casa d'aste ha detto che l'acquirente vuole mantenere l’anonimato.

Prima dell'asta, la Julien aveva stimato il valore della chitarra tra gli 80.000 e i 100.000 dollari. La paletta ha sovraincisa la scritta ‘B.B. King 80’ e una corona intarsiata di madreperla, inoltre la chitarra è autografata sul retro.

Quando era ancora agli inizi della sua carriera, B.B. King rientrò in un nightclub in fiamme per mettere in salvo la sua chitarra. In seguito venne a conoscenza del fatto che il fuoco si era sviluppato quando due uomini stavano litigando per una donna di nome Lucille. King ha detto di non aver mai incontrato quella donna, ma ha iniziato a chiamare le sue chitarre Lucille come promemoria per non mettere mai più in pericolo la propria vita.