Berry Gordy: il fondatore della Motown Records si ritira

Domenica sera, alla Orchestra Hall di Detroit (Michigan), durante un evento per celebrare i 60 anni della Motown Records, il fondatore della etichetta discografica Berry Gordy – che il prossimo 28 novembre compie 90 anni - ha annunciato il suo ritiro dalla scena.

Come riportato dal Detroit Free Press avrebbe dichiarato ai presenti:

"Sono tornato al punto di partenza. È appropriato (annunciarlo) mentre sono qui a Detroit, la città dove è accaduta la mia fiaba insieme a tutti voi. Per anni, l'ho sognato, ne ho parlato, l'ho minacciato."

La compagnia venne fondata nel 1959 quando Gordy, che aveva co-scritto il successo di Jackie Wilson "Reet Petite", ebbe in prestito 800 dollari dalla sua famiglia. Al suo picco di maggiore splendore la Motown aveva sotto contratto i Miracles (guidati da Smokey Robinson), Stevie Wonder, Marvin Gaye, Diana Ross e le Supremes, i Temptations, i Four Tops, Mary Wells, le Marvelettes, Gladys Knight and the Pips, i Jackson Five (con Michael Jackson), Martha Reeves e the Vandellas e molti altri ancora.

Nel 1972, Gordy trasferì la compagnia a Los Angeles, dove si diramò in altre aree nel campo dell’intrattenimento, a cominciare dal successo del film biografico su Billie Holiday, ‘Lady Sings the Blues’, con Diana Ross.

Dice ancora il Detroit Free Press:

“Sebbene Gordy abbia venduto l'etichetta discografica nel 1988, l'89enne è rimasto molto addentro al business della Motown. Negli ultimi anni, la sua ricerca creativa ha incluso un musical a Broadway e un documentario per Showtime sull'azienda".

E aggiunge: