Madonna in concerto a Napoli a marzo 2020?

La storia che potrebbe portare Madonna in concerto con il suo ‘Madame X’ tour in Italia ha inizio in giugno, quando la popstar statunitense si è detta dispiaciuta di non potersi esibire nella terra dei suoi avi poiché la sua proposta inoltrata al Teatro alla Scala di Milano era stata rifiutata. Aveva detto:

“Il mio nuovo tour ‘Madame X’ per il momento non toccherà l’Italia. Avrei voluto esibirmi nel 2020 alla Scala di Milano, ma non mi hanno dato l’ok. Non c’è posto lì per gente come me. Peccato...”.

Questa notizia aveva spinto la sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli Rosanna Purchia ad avanzare la candidatura e la disponibilità della venue campana ad ospitare lo show di Madonna. Trascorsa l’estate il progetto non è stato di certo accantonato, anzi. L’edizione online del Corriere dedicata a Napoli riporta che la trattativa è più viva che mai, la sovrintendente Purchia dichiara: “Abbiamo avuto numerosi contatti”.

Ad oggi di napoletano nel tour di Madonna, che ha preso il via lo scorso 17 settembre da New York, c’è solo un abito dello stilista Francesco Scognamiglio. Ma mai dire mai, nonostante le difficoltà logistiche nell’organizzare un evento del genere Rosanna Purchia pare molto determinata e dichiara: “Sarei felice se Madonna volesse cantare al San Carlo, magari con la nostra orchestra, per la tappa italiana del suo tour. Va considerata la tutela del teatro, come è già stato fatto per lo show con Maradona, ma posso confermare che ci sono stati ripetuti contatti e confronti”. Madonna, dal canto suo, replica: “Ne parlerò con il mio manager”.

Quanto alla possibile data, si ipotizza marzo quale periodo ‘vuoto’, poiché il tour di Madonna si chiuderà il 23 febbraio a Parigi. Come si suole dire in questi casi, se son rose fioriranno. Staremo a vedere.