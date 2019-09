I Red Hot Chili Peppers rendono omaggio a Ric Ocasek - VIDEO

I Red Hot Chili Peppers hanno voluto ricordare la scomparsa del leader dei Cars Ric Ocasek, morto all’età di 75 anni lo scorso 15 settembre, proponendo, durante il loro concerto di domenica a Singapore, la cover di "Just What I Needed", canzone pubblicata dai Cars nel 1978.

Non è stata l’unica cover proposta dalla band californiana, oltre a "Just What I Needed" infatti, in scaletta anche “I Wanna Be Your Dog” degli Stooges e “Higher Ground” di Stevie Wonder. Mentre il chitarrista Josh Klinghoffer da solo, nei bis, ha interpretato “Purple Rain” di Prince.