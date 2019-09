Randy California, la storia di "Kapt. Kopter and the (Fabulous) Twirly Birds"

La storia è nota: Randy Craig Wolfe, classe 1951, da ragazzino incontra Jimi Hendrix che rimane colpito dal suo modo di suonare la chitarra. Jimi lo vuole nella sua band – i Jimmy James & the Blue Flames – e, per distinguerlo dal bassista Randy Palmer, detto “Texas”, lo battezza Randy California.

Non riuscendo a ottenere il permesso dei genitori (a causa della giovane età) per seguire Hendrix in Inghilterra, Randy nel 1967 fonderà gli Spirit. Rimarrà con la band per diversi anni – e quattro album – fino al 1972, anno in cui intraprenderà la carriera da solista.

Kapt. Kopter and the (Fabulous) Twirly Birds è, pertanto, il disco dell’addio di Randy California agli Spirit e anche una disperata ricerca della libertà.

Rappresenta una vera e propria svolta per il ventunenne chitarrista di Los Angeles, sicuramente scosso anche per la morte di Jimi Hendrix avvenuta nel 1970.

CONTINUA A LEGGERE SU DEAGOSTINIVINYL.COM