Soundgarden: esce la biografia "Dark Black And Blue"

E’ stato pubblicato il libro sulla storia dei Soundgarden, scritto dal giornalista e scrittore Greg Prato, "Dark Black And Blue: The Soundgarden Story".

Il volume, di 453 pagine, ripercorre la storia dei membri della band di Seattle da quando non erano ancora riuniti sotto il nome Soundgarden fino ai giorni nostri. Nel libro trovano spazio nuove interviste, tra le altre, quelle con Matt Pinfield, Philip Anselmo e Marky Ramone, oltre a foto rare della storia della band.

Prato ha analizzato tutti i loro album, narrato la storia che sta dietro i loro classici, i ricordi dei tour, i dietro le quinte, e, non poteva mancare, la tragica morte di Chris Cornell.

Prato in precedenza ha già trattato di musica rock avendo scritto i libri "Grunge Is Dead: The Oral History of Seattle Rock Music", "A Devil On One Shoulder And An Angel On The Other: The Story Of Shannon Hoon And Blind Melon" e "Too High To Die: Meet The Meat Puppets".