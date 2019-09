Billie Eilish ha fatto piangere la sorella di Camila Cabello. E’ accaduto quando la giovanissima popstar californiana e la cantautrice di origine cubana, accompagnata dalla sorella, si sono incontrate sul set di un servizio fotografico.

In una intervista recente, la Cabello ha rivelato che sua sorella aveva pianto incontrando la Eilish:

“Mia sorella non ha mai pianto di fronte a nessuno. Ha incontrato Taylor (Swift), ha incontrato tutti e, letteralmente, aveva le lacrime che le scorrevano sul viso. Le piace il 100% in più di quanto non le piaccia io."

Ora, a Entertainment Tonight, anche la Eilish ha parlato di quell'incontro.

"Stavamo facendo la copertina (del magazine Elle)... Lei era con la sua sorellina e sua sorella ha iniziato a singhiozzare perché andava pazza per me. Io mi sentivo come, ‘Tua sorella è Camila Cabello, perché piangi per me?'".