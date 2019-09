Frank Carter & the Rattlesnakes, brutto incidente per il frontman della band

Frank Carter, frontman dei Frank Carter & the Rattlesnakes, è rimasto coinvolto in un brutto incidente d’auto la scorsa settimana, incidente che ha costretto la formazione britannica a posticipare le date nordmaericane del tour. “Sfortunatamente mi è stato detto che non sono in grado di volare fino a che il mio corpo non si riprenderà”, ha spiegato Carter in un post sui social a proposito dei concerti in Nord America dopo aver raccontato le conseguenze dello scontro su di sé e sull’amico Pete. Prosegue il cantante: “Stando così le cose la prima settimana del nostro tour americano non potrà procedere come pianificato. Abbiamo pensato a tutti i modi in cui avrei potuto venire e cantare ma dopo che il dottore mi ha visto è stato chiaro una volta per tutte che volare a New York questo finesettimana non era un’opzione”.

“Siamo fortunati a essere ancora vivi e speriamo di stare abbastanza bene da poter portare avanti il resto del tour”, ha concluso l’artista, che dall’incidente, avvenuto giovedì scorso, 19 settembre, nel Devon, è uscito con “tagli e graffi, una rotula fuoriuscita, contusioni alle costole e un mal di testa che non se ne va”. Il post di Carter è accompagnato da un’immagine dello scontro:

La band inglese è impegnata nel suo “The End of Suffering Tour”, la serie di date a supporto di “End of Suffering”, terzo disco di Carter e soci uscito nel maggio 2019.