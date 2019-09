Alex Britti e Max Gazzé di nuovo insieme a Roma: biglietti

Dopo i due live dell’estate che hanno visto Alex Britti e Max Gazzé omaggiare il mondo del blues all'Auditorium Parco della Musica di Roma i due musicisti romani tornano insieme sul palco, sempre nella Capitale, per portare avanti il progetto, questa volta accompagnati dal batterista francese Manu Katché, oltre che dal trombettista Flavio Boltro, già compagno di squadra dei due per i precedenti appuntamenti del progetto. I concerti-evento, battezzati dalla voce di “Cara Valentina” e da Britti “In missione per conto di Dio”, si terranno il 26 e 27 dicembre nella Sala Santa Cecilia dell’Auditorium Parco della Musica: il bassista e il chitarrista riproporranno così lo spettacolo, tributo alla musica blues, andato in scena per la prima volta nel 2017 nella Cavea dell'Auditorium.

I biglietti per i due concerti di dicembre sono disponibili su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate.