Concerti, Cage the Elephant: una data a marzo a Milano

Dopo aver dato alle stampe lo scorso mese di aprile il loro ultimo album “Social Cues” i Cage the Elephant faranno tappa anche in Italia nell’ambito del tour a supporto del disco, con un’unica data prevista per il prossimo 4 marzo al Fabrique di Milano. I biglietti per il concerto nel club di via Fantoli sono disponibili su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate al costo di 30,00 € + diritti di prevendita dalle ore 10:30 di venerdì 27 settembre. Ad aprire il live della band del Kentucky saranno i SWMRS, formazione a stelle e strisce della quale fa parte anche, in veste di batterista, il figlio del leader dei Green Day Bille Joe Armstrong, Joey Armstrong, e che è già passata dai palchi della Penisola la scorsa estate, parte del cartellone del Bologna Sonic Park.

“Social Cues” è il quinto album del gruppo capitanato da Matt Shultz, nato nel 2006. Il disco fa seguito al precedente “Tell Me I’m Pretty” (2015) e all’album live “Unpeeled”: di quest’ultimo potete leggere qui la nostra recensione.