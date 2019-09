Levante, il 27 settembre il nuovo singolo ‘Bravi tutti voi’

Mancano pochi giorni alla pubblicazione di “Magmamemoria” e Levante si prepara a svelare ai fan l’ultima anticipazione del disco in attesa della sua uscita, prevista per il prossimo 4 ottobre: il nuovo singolo, che fa seguito ad “Andrà tutto bene” e a “Lo stretto necessario” – scritto dall’artista insieme a Dimartino e Colapesce e interpretato in collaborazione con Carmen Consoli -, s’intitola “Bravi tutti voi” e sarà disponibile all’ascolto a partire da venerdì 27 settembre. Claudia Lagona – questo il nome all’anagrafe della cantautrice siciliana – ha già diffuso la cover e qualche riga del testo del brano, che attacca così:

C'è confusione dentro alle città, cerco persone e trovo macchine, numeri uno in tutti i campi, menti leggendarie e miniere di diamanti, le cerimonie alla banalità...

Il video di “Bravi tutti voi” andrà ad accompagnare il singolo nello stesso giorno della pubblicazione del brano. La clip, prodotta da Borotalco.tv e diretta da Jacopo Farina, è presentata come “una festa in maschera dove tutti i personaggi sentono il bisogno di nascondere il proprio io dietro ad una facciata e interrotta solo da un forte applauso durante il ritornello per celebrare la vanità della finzione”.

Levante, classe 1987, ha all’attivo tre album in studio: “Magmamemoria”, quarto capitolo discografico della voce di “Non me ne frega niente”, arriva a circa due anni di distazna dal precedente “Nel caos di stanze stupefacenti”. L’artista ha esordito nel mercato del disco nel 2014 con “Manuale distruzione”.