Nick Cave, la prossima settimana arriva il nuovo album con i Bad Seeds

I Red Hand Files di Nick Cave sono un appuntamento imprescindibile per i fan del cantautore australiano, e non solo: il modo sincero, profondo e inaspettato in cui risponde alle domande che gli vengono poste sull'apposito sito aprono dei mondi poetici, e non solo.

Nell'ultimo invio della newsletter collegata al sito, Joe da Bexhill-On-Sea chiede quando possiamo aspettarci un nuovo album. La risposta è daccero inaspettata e soprendente: la prossima settimana.

Non c'è una data precisa, ma ci sono titolo, copertina e tracklist: il successore di "Skeleton tree" (2016) si intitola Ghosteen, è stato inciso con i Bad Seeds ed è un doppio, diviso in due parti - la prima di 8 canzoni, la seconda di due lunghi brani collegati da uno "spoken word".

"Le canzoni del primo album sono i bambini. Le canzoni del secondo album sono i loro genitori.Ghosteen è uno spirito migratore", ha spiegato Nick Cave.

Ecco tracklist e copertina

Parte 1

The Spinning Song

Bright Horses

Waiting For You

Night Raid

Sun Forest

Galleon Ship

Ghosteen Speaks

Leviathan

Parte 2

Ghosteen

Fireflies

Hollywood