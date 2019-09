Francesca Trainini (Peermusic, PMI) eletta chair di IMPALA

Al festival Reeperbahn di Amburgo IMPALA Independent Music Companies Association ha eletto i suooi nuovi organi. Alla guida dell'associazione transnazionale che raccoglie le industrie musicali indipendenti è stata chiamata Francesca Trainini, discografica italiana di Peermusic e vicepresidente di PMI Produttori Musicali Indipendenti.

E' stato eletto anche un nuovo consiglio di trendadue membri, con sei nuovi ingressi del consiglio: E7LG - Eleven Seven Label Group (Regno Unito) e SCL / Lusitanian (Portogallo), oltre a quattro associazioni nazionali con HAIL (Ungheria), INDIERO (Romania), RUNDA (che copre tutti i 7 territori dell'ex Jugoslavia come così come l'Albania) e VTMÖ (Austria).



Oltre alla chair Francesca Trainini sono stati eletti Geert De Blaere, rappresentante dell'associazione belga BIMA, è stato nominato tesoriere, Kees van Weijen dell'associazione olandese STOMP ed Helen Smith, in carica come presidenti.



Martin Mills (Beggars Group), Jérôme Roger dell'associazione francese UPFI, Paul Pacifico di AIM nel Regno Unito e Dario Drastata dell'associazione dei Balcani RUNDA - assieme a Michel Lambot del gruppo musicale [PIAS], Mark Kitcatt della Everlasting Records e Jörg Heidemann dell'associazione tedesca VUT - sono stati anche votati nel consiglio di amministrazione di IMPALA



Ha dichiarato Francesca Trainini: “Sono lieta di essere il nuovo presidente e vorrei ringraziare tutti i membri IMPALA per la loro fiducia. Ci concentreremo sul rafforzamento degli indipendenti nel loro ruolo di pionieri e leader di mercato ”.