Il rock al Festival di Sanremo, parte terza: dal 1997 al 2015

Playback improbabili, plateali manifestazioni di insofferenza, provocazioni moderatamente addomesticate e momenti di comicità più o meno involontaria - come quello che ebbe per protagonista il frontman dei Bad Manners Buster Bloodvessel, che nel 1981 terminò in mutande l'esibizione col suo gruppo al Teatro Ariston: benché gli appassionati del genere alla sola pronuncia del nome inorridiscano, il Festival di Sanremo ha ospitato - a partire dai tardi anni Settanta - alcuni dei più grandi nomi sul panorama rock internazionale. Dai Queen a Page & Plant, passando per Van Halen, Dire Straits, Depeche Mode, Bon Jovi, New Order, David Bowie, U2, R.E.M, fino ad arrivare alle due corazzate brit Blur e Oasis, rispettivamente di scena nel 1996 e nel 2000, sono moltissimi gli animali da palco prestatisi alla più istituzionale delle ospitate televisive che il mondo dello spettacolo italiano conosca.

Nelle pagine che seguono vi offriamo una carrellata video dei migliori passaggi di rockstar sul palco del Festival della Canzone tra il 1997 al 2015.

Buona visione!