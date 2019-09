25 anni di "Friends": la sigla in una cover ufficiale

In questi giorni ricorre il 25° anniversario della messa in onda di "Friends": la popolare sit-com andò in onda sulla NBC dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004, per 10 stagioni e 236 episodi. E a rendere memorabili le storie di Rachel, Ross, Phoebe, Joey, Chandler e Monica c'era la sigla, la stessa per tutta la durata della sit-com.

La leggenda - mai confermate né smentita - vuole che venne chiesto ai R.E.M. di occuparsene, che gentilmente passarono la mano. Toccò così ai Rembrandts, che con la band di Stipe avevano molto in comune, a partire dal suono di chitarre. "I'll be there for you" - scritta assieme ai creatori della serie Marta Kauffman e David Crane, con Michael Skloff e Alee Willis, fu di fatto l'unico successo del gruppo, ma che successo: un brano ancora impresso nella memoria di una generazione.

Per festeggiare l'anniversario, è stata commissionata una cover ufficiale del brano, affidata a Meghan Trainor: sullo sfondo del videoclip, le immagini dell'Empire State Building illuminato con i colori della sit-com.

Ecco il video, e la versione originale del brano: