Bruce Springsteen, in rete rari video dal vivo nel '78

Oggi è il 23 settembre 2019: i fan sanno bene il valore di questa data. 70 anni fa, nel 1949 a Freehold, nasceva Bruce Frederick Joseph Springsteen. Noi lo abbiamo festeggiato con l'elenco delle canzoni che ha suonato di più dal vivo - ma intanto qualcosa si muove nel suo mondo. La sua prossima mossa ufficiale è l'arrivo a fine ottobre nei cinema del film tratto da "Western stars" (che però in Italia non ha ancora una data), e da tempo si vocifera di altre possibili pubblicazioni.

Intanto però sul suo canale YouTube compaiono delle chicche, come questa versione di "Thunder road" appena caricata: è dal concerto di Houston del tour del '78 - da molti ritenuto il suo migliore. E' la prima volta che viene diffusa in questo formato: questo concerto era stata incluso in formato DVD nella ristampa di "Darkness on the edge of town" del 2010.

La pubblicazione odierna segue quella di altri brani dallo stesso concerto ed è l'ultimo passo del processo di digitalizzazione degli archivi video del Boss: da qualche mese a questa parte, il suo caricand su YouTube tutti i concerti e i filmati precedentemente pubblicati su supporti fisici. Ecco, dallo stesso concerto, altre due chicche: "Racing in the street" e una spettacolare versione di "Prove it all night" con una lunga introduzione chitarristica tipica del periodo.