Francesco De Gregori: una canzone inedita, in duetto con Tricarico

Francesco De Gregori non pubblica un album di inediti da sette anni ormai: se non si considera l'operazione "De Gregori canta Bob Dylan - Amore e furto", che nel 2015 lo aveva visto tradurre e incidere alcuni brani del bardo di Duluth, è "Sulla strada" del 2012 il suo ultimo disco di canzoni inedite. Negli ultimi anni dal punto di vista discografico il Principe non è certo rimasto con le mani in mano: tra una tournée e l'altra - quella del 2019 chiuderà tra stasera e domani, con due concerti al Teatro degli Arcimboldi di Milano - ha consegnato al mercato qualche raccolta e un disco dal vivo. Però ora c'è una nuova canzone. Si intitola "A Milano non c'è il mare" e pur non essendo propriamente un suo brano, ma un duetto con Tricarico (che della canzone è autore), vede De Gregori tornare a confrontarsi con un inedito, dopo la collaborazione con Elisa per "Quelli che restano".

La canzone suggella il sodalizio tra il cantautore romano e la voce di "Io sono Francesco", dopo che Tricarico è stato chiamato ad aprire alcuni concerti del tour estivo di De Gregori.

Tra le collaborazioni più recenti del cantautore romano, oltre al duetto con Elisa, anche quelle con Enzo Avitabile (De Gregori ha duettato con il cantante napoletano in "Attraverso l'acqua", brano contenuto nell'album "Lotto infinito" del 2016), Fausto Leali (per un duetto su "Sempre e per sempre", sempre nel 2016) e Edoardo De Angelis (per una cover di "La casa in riva al mare" inclusa nel disco "Il cantautore necessario", anche questo uscito tre anni fa).