Thom Yorke: ecco i dischi che porterebbe con sé su un'isola deserta

C'è un po' di tutto: worldbeat e new wave, country, alternative rock, art pop, elettronica e anche un pizzico di blues. Insomma, se Thom Yorke dovesse trasferirsi su un'isola deserta porterebbe con sé una libreria musicale alquanto variegata: nella stessa intervista in cui ha parlato della scomparsa della ex moglie e del rapporto con i figli, il frontman dei Radiohead ha elencato i dischi che metterebbe in valigia qualora dovesse affrontare l'eventualità.

Ai microfoni di "Desert island discs", questo il titolo della trasmissione di BBC Radio 4, Yorke ha fatto sapere che nel bagaglio non potrebbero mancare "Born under punches" dei Talking Heads, "After the goldrush" di Neil Young, "Talk about the passion" dei R.E.M. e la versione di Nina Simone di "Lilac wine" (il brano scritto nel 1950 da James Shelton e originariamente interpretato a Hope Foye nello spettacolo teatrale "Dance me a song", poi inciso anche da Jeff Buckley, Jeff Beck, John Legend e Miley Cyrus). In valigia anche "It's raining today" di Scott Walker, "Freeman hardy & willis acid" di Squarepusher e AFX, "5. Le jardin féerique" delle Labeque Sisters e "Blue horizon" di Sidney Bechet.

Il musicista ha recentemente realizzato una fanzine uscita in numero unico ed edizione limitata, contenente interviste con otto personalità - tra artisti, attivisti e musicisti - scelte da Thom Yorke in persona (che ha elaborato anche le domande).