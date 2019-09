Guns N'Roses, al via l'ultimissima parte del tour della reunion. Scaletta e video

Quindici date: sono quelle che mancano ai Guns N'Roses per chiudere il lunghissimo tour della reunion, cominciato nel 2016, ben tre anni fa. Axl Rose e soci daranno ufficialmente il via all'ultimissima parte della tournée il prossimo 25 settembre, dal palco dello Spectrum Center di Charlotte, andando avanti fino al prossimo 2 novembre, quando chiuderanno la serie di concerti con un ultimo spettacolo in programma al Colosseum del Caesars Palace di Las Vegas. Ieri sera, sabato 21 settembre, intanto, la band si è riscaldata con un concerto all'Hollywood Palladium di Los Angeles, di fronte a cinquemila persone.

Lo show losangelino è stata una sorta di prova generale per riprendere confidenza con il palco e con il pubblico, dopo quasi un anno di stop (l'ultimo concerto ufficiale del gruppo è stato quello di Honolulu del dicembre 2018). Più di venti le canzoni suonate da Axl e i suoi, per un totale di quasi tre ore di musica. Ecco qui sotto alcuni video e la scaletta completa:

"It's so easy""Mr. Brownstone""Chinese democracy""Welcome to the jungle""Double talkin' jive""Better""Estranged""Live and let die""Slither""Rocket queen""You could be mine""Shadow of your love""Attitude""Civil war""Coma""Sweet child o' mine""Wichita Lineman""Wish you were here""November rain""Knockin' on heaven's door""Nightrain""Patience""Paradise city"