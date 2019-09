Genova per Voi, i vincitori della settima edizione del talent per autori di canzoni

Si è conclusa a Varazze ieri sera, sabato 21 settembre, la settima edizione di Genova per Voi, il talent nazionale per autori di canzoni. Il Premio di Universal Music Publishing Ricordi è andato a Michelangelo Paolino, originario della Basilicata, classe 1991: consiste in un compenso, la scrittura di almeno due brani con autori di successo del team Universal, la produzione e realizzazione in studio dei demo degli stessi brani con la collaborazione di un arrangiatore. La targa Siae è stata invece assegnata al venticinquenne pugliese Antonio Caputo. Tutti i finalisti, indipendentemente dall'età, beneficeranno dell'iscrizione gratuita per un anno alla Società Italiana degli Autori ed Editori. Al torinese - di adozione - Giovanni Narducci (Il Numero Diciotto) è andato il premio degli studenti della Scuola Secondaria di I Grado "Fabrizio De André" di Varazze.

Gli otto finalisti sono stati selezionati fra più di 300 candidati in tutto il territorio nazionale. I finalisti hanno seguito i laboratori tenuti dai tutor Mario Cianchi (publishing manager di Sugarmusic) ed Emanuele Dabbono, con la supervisione di Franco Zanetti - direttore organizzativo del talent, la cui direzione artistica è stata invece curata dal drammaturgo e cantautore Gian Piero Alloisio. Klaus Bonoldi (A&R senior di Universal Music Publishing), Lucrezia Savino (A&R di Universal Music Publishing) e Federica Abbate (autrice Universal Music Publishing) hanno sottoposto i finalisti ad alcune prove di scrittura e composizione. Inoltre, la commissione artistica del talent, composta da Gian Piero Alloisio, Claudio Buja (Presidente di Universal Music Publishing Ricordi) e Franco Zanetti, ha dedicato un incontro/laboratorio a giovani autori di canzoni del savonese.

Tra gli autori lanciati da Genova per Voi negli ultimi anni, Federica Abbate, Emanuele Dabbono e Willie Peyote.