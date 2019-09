Queen, 'Bohemian Rhapsody' è la canzone preferita dagli europei alla guida

Secondo un sondaggio condotto dalla società di autonoleggio Budget nei mesi estivi del 2019 su un campione di 14.138 automobilisti in Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, Polonia, Austria, Svizzera, Norvegia, Danimarca e Svezia, "Bohemian Rhapsody", brano dei Queen originariamente inserito nell'album della band un tempo capitanata da Freddie Mercury nell'album del 1975 "A Night at the Opera", è risultata essere la canzone più amata dagli dagli europei occidentali alla guida.

Restringendo il campo alle risposte fornite dai nostri connazionali, i Queen si sono aggiudicati anche la seconda piazza nella classifica delle migliori dieci canzoni da viaggio compilata secondo le indicazioni fornite dagli automobilisti italiani: subito dietro "Bohemian Rhapsody" si è piazzato "We Will Rock You", uno degli episodi di "News of the World" del 1977.

Il podio tricolore è completato da "Runaway", brano dei Bon Jovi originariamente inserito nell'eponimo album della band americana datato 1984:

Ecco, di seguito, la classica completa dei dieci brani più votati dagli automobilisti italiani nell'ambito dell'indagine commissionata da Budget nell'estate del 2019 sulle canzoni preferite da ascoltare alla guida:

1. Queen – Bohemian Rhapsody (36%)

2. Queen – We Will Rock You (29%)

3. Bon Jovi – Runaway (20%)

4. The Beatles – Ticket to Ride (20%)

5. Led Zeppelin – Rock and roll (18%)

6. Survivor – Eye of The Tiger (15%)

7. Deep Purple – Highway Star (15%)

8. Rihanna – Shut Up and Drive (14%)

9. Bruno Mars – 24K Magic (13%)

10. Justin Timberlake – Can’t Stop the Feeling (13%)