Giuni Russo torna in classifica a quindici anni dalla sua scomparsa

A sette giorni dal quindicesimo anniversario della scomparsa di Giuni Russo, la cantante siciliana venuta a mancare il 14 settembre del 2004, due titoli appartenenti al repertorio della voce di "Un'estate al mare" sono stati rilevati nella classifica settimanale - stilata da GFK per FIMI e AFI - dei dieci album in vinile più venduti in Italia: in terza posizione, subito davanti al long seller "The Dark Side of the Moon" dei Pink Floyd, si è piazzato "Se fossi più simpatica sarei meno antipatica", album originariamente pubblicato nel 1994 e rispedito nei negozi in versione fisica sia sotto forma di CD digipack che in vinile a edizione limitata per ricordare l'artista a quindici anni dalla morte.

Tre lunghezze alle spalle di "Se fossi più simpatica...", in sesta posizione, si è piazzato "Energie", album del 1981 che segnò l'inizio del sodalizio tra l'interprete palermitana e Franco Battiato che include, tra gli altri brani, "Il sole di Austerlitz" (scritta dal Maestro catanese con Alberto Radius) e "Tappeto volante".

"Se fossi più simpatica sarei meno antipatica" è tornato a segnalarsi anche nella classifica degli album più venduti - calcolata bilanciando le unità fisiche uscite dai negozi ai download e alla somma degli stream totalizzati sulle principali piattaforme digitali a pagamento - in sessantaseiesima posizione.