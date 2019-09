Marianne Mirage: il singolo 'L'amore è finito', poi a ottobre l'album

Si intitola "L'amore è finito" il singolo di Marianne Mirage che anticipa l'uscita del nuovo disco di inediti della cantante, prevista per il prossimo 18 ottobre. La canzone è accompagnata da un video che è stato ideato dalla stessa Marianne Mirage e diretto da Fabio Resinaro: un vero e proprio cortometraggio che vanta la partecipazione dell'attore romano Marco Giallini ("Io, loro e Lara", "Perfetti sconosciuti", "Beata ignoranza", "The Place"), di prossima pubblicazione. Intanto qui sotto si può ascoltare il brano:

Subito dopo l'uscita del suo nuovo album Marianne Mirage sarà in tour in alcuni club italiani. Queste le date finora annunciate:

15 novembre - Milano, Biko

22 novembre - Roma, Le Mura

23 novembre - Prato, Capanno 17

7 dicembre - Rimini, Bradipop Club

13 dicembre - Pordenone, Astro Club

17 gennaio - Santa Maria a Vico (CE), Smav

Classe 1989, diplomata in recitazione al Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano, Marianne Mirage ha esordito ufficialmente sulle scene discografiche nel 2014 con il singolo "Come quando fuori piove" e dopo aver aperto i concerti di - tra gli altri - Baustelle, Patty Pravo, Raphael Gualazzi e Tiromancino, nel 2016 ha consegnato al mercato l'album "Quelli come me". Nel 2017 la partecipazione al Festival di Sanremo, in gara tra le "Nuove proposte", con "Le canzoni fanno male", scritta da Kaballà e Francesco Bianconi.