Ultimo fa chiarezza sul cambio di location a Roma: 'Variazioni di disponibilità dello stadio'

Lo scorso luglio, dopo aver annunciato che l'ultima data del suo tour negli stadi per l'estate 2020 si sarebbe tenuta allo Stadio Olimpico (per un bis, dopo il concerto di quest'anno), Ultimo aveva annunciato di essere riuscito ad ottenere la location del Circo Massimo. E che il finale del tour non si sarebbe svolto nello stadio della sua città, ma nell'antico circo romano. Ora, a distanza di qualche mese, con un post pubblicato su Facebook il cantante chiarisce la faccenda relativa al cambio di location per rispondere a quanti non potranno essere presenti al suo concerto al Circo Massimo per via del posto in piedi: "Prescindono da noi le variazioni di disponibilità relativamente alla location, come nel caso dello stadio che ben sapete essere una struttura che non ospita solo musica dal vivo", scrive. Ultimo fa poi sapere che il concerto al Circo Massimo è vicino al sold out (sono attese circa 70 mila persone) e di aver ricevuto richieste per un'altra data, ma di aver rifiutato: "Penso che il gran finale debba essere solo uno. E noi chiuderemo col botto in una delle location più belle del mondo".