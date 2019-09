I Led Zeppelin di nuovo insieme per un film? Page: 'Se ne è parlato'

I Led Zeppelin di nuovo insieme per un film sulla storia della leggendaria rock band, nello stile di "Rocketman" e "Bohemian Rhapsody"? Jimmy Page, che del gruppo è stato il chitarrista, ha fatto sapere che sul tavolo c'era un progetto del genere, ma che - almeno per il momento - è stato congelato.

In un'intervista concessa al magazine "Uncut", a proposito di questo film Page ha detto:

"Se ne è parlato. C'è sempre qualcuno che cerca di guadagnare soldi grazie ai Led Zeppelin. In Siberia e a Los Angeles probabilmente proprio in questo momento ci saranno riunioni in corso per discuterne. Ma io sono troppo impegnato con le cose reali per pensare a cose che forse non si faranno mai. Per quale motivo dovrei volere un film? Ascolta gli album. Sta tutto lì dentro".